Start budowy Panattoni Park Tricity South II

Panattoni zwiększa wolumen obiektów w rejonie Morza Bałtyckiego. Już w marcu br. wystartuje budowa kolejnego parku dewelopera w okolicach Trójmiasta. Panattoni Park Tricity South II o planowanej powierzchni magazynowo produkcyjnej 70 000 m kw. i dwóch budynkach będzie powstawał w kilku etapach. Pierwsze 25 000 m kw. zostanie oddane już w sierpniu br., z czego ponad 3 500 m kw. ma już najemcę, który będzie realizował procesy lekkiej produkcji, konfekcjonowania i składowania.

Panattoni Park Tricity South II to okno regionu na świat. Centrum dystrybucyjne zlokalizowane będzie niedaleko Pruszcza Gdańskiego - w Będzieszynie, w sąsiedztwie Węzła Rusocin autostrady A1, a także blisko kluczowych dróg krajowych (S6 i S7). Dzięki temu najemcy parku będą mieli dostęp do obwodnicy Pomorza i zyskają cenne minuty do czeskiej granicy. Ponadto przez południową obwodnicę Trójmiasta, Pruszcz Gdański pozwala dotrzeć do wschodniej części kraju. Dodatkowo miejscowość zapewnia dostęp do sieci kolejowej, która łączy ją z Gdańskiem, Warszawą, Bratysławą i Wiedniem. Naturalnym atutem tej lokalizacji jest także bliskość Portu Gdańskiego, z którego pośrednio będą korzystać najemcy. Obsługuje on towary przypływające z całego świata – m.in. Chin, USA, Singapuru, czy kilkunastu krajów europejskich.

Zielone światło na zielone rozwiązania. Panattoni Park Tricity South II, podobnie jak wszystkie parki dewelopera realizowane od 2020 r. będzie certyfikowany metodą BREEAM New Construction International na poziomie VERY GOOD. Z tego powodu kompleks będzie wyposażony w automatykę budynkową BMS zarządzającą systemami automatycznego sterowania w obiektach (energią elektryczną, oświetleniem, wentylacją, ogrzewaniem LED), jak i system ograniczający zużycie wody czy automatycznego sczytywania tablic rejestracyjnych. Ponadto, Panattoni przeprowadzi działania z zakresu Land Stewardship (dbałości o teren), zachowując jak najwięcej powierzchni biologicznie czynnej (np. dotychczasową zieleń) podczas realizacji inwestycji. Zainstalowane zostaną ule i budki dla ptaków, nie wspominając o wiatach rowerowych i car sharingu.