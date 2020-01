Start-up Challenge 2020 – czas start

– European Start-up Days jest organizowane przy okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, przez który przewija się kilka tysięcy osób z największych firm w Polsce. Liczba rozmów, które odbyliśmy w tym czasie, jest naprawdę imponująca. Nawiązaliśmy bardzo dużo kontaktów biznesowych – mówi CEO Salesbook Jacek Maciak, finalista ostatniej edycji konkursu. – Po drugie, jeśli wygrywa się konkurs na najlepszy start-up w danej kategorii, to wygrywa się przy okazji pewną widoczność, a więc szansę na zaistnienie w świadomości uczestników konferencji oraz

w przestrzeni medialnej. Takie wsparcie jest nie do przecenienia – dodaje.

Konkurs Start-up Challenge daje możliwość zaprezentowania swojego pomysłu uczestnikom European Tech and Start-up Days oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. To okazja do pozyskania partnera biznesowego spośród tysięcy przedsiębiorców gotowych inwestować w innowacyjne projekty. To także bezpośredni kontakt z uczestnikami największej imprezy biznesowej Europy Centralnej oraz obecnymi na wydarzeniu mediami, występ na start-upowej scenie, wsparcie światowych ekspertów i dostęp do wartościowego mentoringu.

W tegorocznej edycji konkursu zgłoszenia przyjmowane będą do 20 marca br. Aplikować mogą start-upy, które nie funkcjonują na rynku dłużej niż pięć lat i mają na koncie innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces w jednej z sześciu kategorii branżowych konkursu: new industry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny), environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów), tradition & modernity (przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo), health & biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia), business processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR), client & lifestyle (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).