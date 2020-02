Stosowanie pestycydów w UE nie maleje

Ekspert: suszę rolniczą notujemy praktycznie co roku od 39 lat

Środki ochrony roślin, czyli pestycydy, stosowane są w celu ochrony upraw przed organizmami szkodliwymi, agrofagami i chorobami. Badania wykazały jednak, że substancje te, do których zalicza się insektycydy, fungicydy i herbicydy, mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Dlatego też od 1991 r. w UE obowiązują wspólne przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin i ich stosowanie, a w 2009 r. przyjęto dyrektywę w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (państwa członkowskie miały dwa lata na jej wdrożenie do prawa krajowego - PAP). Zgodnie z jej zapisami, stosowanie pestycydów jest dopuszczalne jedynie w przypadkach, gdy środki zapobiegawcze lub inne metody się nie sprawdziły, bądź okazały się nieskuteczne. Zamiast tego powinno się stosować zintegrowaną ochronę roślin z użyciem innych metod.

Obecnie unijni kontrolerzy sprawdzili czy działania UE w zakresie pestycydów przyniosły oczekiwane rezultaty.

Z opublikowanego w środę raportu ETO wynika, że UE odniosła raczej niewielki sukces, jeśli chodzi o przekonanie rolników do tego, żeby nie stosowali pestycydów, a zamiast nich wybierali alternatywne metody ochrony roślin. Okazało się także, że w niektórych państwach członkowskich wystąpiły opóźnienia we wdrażaniu unijnej dyrektywy o pestycydach do prawa krajowego. Kontrolerzy ustalili też, że Komisja Europejska nie sprawdziła w odpowiedni sposób, czy transpozycji dyrektywy dokonano w całości i prawidłowo.

Kontrolerzy zwrócili także uwagę, że Komisja Europejska nie jest w stanie precyzyjnie monitorować skutków lub zagrożeń, jakie wiążą się ze stosowaniem pestycydów. Niewystarczająco też zachęca rolników, żeby ograniczyli stosowanie tych substancji. A bez odpowiednich zachęt, rolnicy nie mają motywacji, tym bardziej, że jak dotąd nie ma to wpływu na wysokość otrzymywanych przez nich dopłat z UE.

Komisja Europejska przeprowadza obecnie ocenę przepisów ws. stosowania pestycydów, ETO zaleciło m.in., żeby KE powiązała ochronę roślin z dopłatami dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej, zweryfikowała przestrzeganie zapisów dyrektywy na poziomie gospodarstw rolnych i opracowała lepsze wskaźniki ryzyka.

Sprzedaż aktywnych substancji zawartych w pestycydach wynosi w UE ponad 350 tys. ton rocznie.