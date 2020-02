Strażacy uratowali krowę, która wpadła do szamba

Komisja senacka nie wniosła poprawek do ustawy ws. dopłat do dobrostanu krów i świń

Do wypadku doszło we wtorek rano. Strażacy w Sejnach dostali zgłoszenie, że w miejscowości Świackie, w gospodarstwie rolnym, krowa wyszła z obory i wpadła do szamba przez niezabezpieczony otwór.

Jak poinformowała sejneńska straż pożarna, ratownicy najpierw powiększyli otwór i opróżnili zbiornik z gnojowicy. Potem założyli na zwierzę specjalne pasy i wyciągnęli je na górę za pomocą ładowacza.

Krowie nic się nie stało.