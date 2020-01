Susza zagraża polskiemu rolnictwu i całej gospodarce

Tej zimy sen z oczu rolnikom spędza zjawisko, z którym zwykle borykają się w środku upalnego lata. Wody Polskie informują, że na obszarze Kujaw, województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i połowie obszaru regionu łódzkiego mamy właśnie bardzo intensywną suszę atmosferyczną i rolniczą. Susza atmosferyczna oznacza długotrwały brak opadów występujący w okresie wegetacyjnym, co jest pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla rolników planujących uprawy. Susza rolnicza, zwana inaczej glebową, to kolejny etap — oznacza niedobory wód do zaspokojenia potrzeb roślin. Ostatnią fazą jest susza hydrologiczna. Przedłużający się brak opadów wywołuje wyczerpanie się zasobów wód tzw. strefy nasyconej. Takie zjawisko obecnie nam grozi.

Konsekwencje suszy mogą być katastrofalne: znaczący spadek plonów zbóż i roślin, brak paszy, wzrost cen żywności, utrudnienia w przeprowadzeniu podstawowych zabiegów agrotechnicznych (zasiew ozimin, zbiory ziemniaków) i poborze wody dla celów bytowo-gospodarczych, a także pożary cennych obszarów leśnych i torfowisk.

Więcej w Pulsie Biznesu.