Szanse na znalezienie nowego zatrudnienia będą najmniejsze od pięciu lat

Według raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” od stycznia do marca nowego roku 7% pracodawców z sektora handlu detalicznego i hurtowego zamierza zwiększać liczbę etatów, a 3% planuje redukcję kadr. Zmian personalnych nie przewiduje 87% firm, a 3% nie wie, jak będzie wyglądać ten kwartał pod względem aktywności rekrutacyjnych. W raporcie uwzględniono również wskaźnik prognozy netto zatrudnienia (różnica odsetka firm planującego wzrost i spadek zatrudnienia), która wynosi +7%. Ostatnio podobnie niski wynik uzyskano w drugim kwartale 2014 roku i było to +5%.

Choć ofert pracy będzie najmniej od pięciu lat, to obecny kwartał będzie bardziej stabilny dla pracowników i pracodawców. Mimo że na przestrzeni ostatniego roku dwukrotnie zmalał odsetek firm, które chcą pozyskiwać nowe zasoby (z 13% do 7%), to wzrósł udział przedsiębiorstw, które chcą zachować obecną liczbę zatrudnionych (z 83% do 87%). Prognoza netto zatrudnienia jest niższa o 5 punktów procentowych niż w pierwszym kwartale 2019 roku.

– Sytuacja w sektorze handlu pozostanie stabilna. Większość firm w ostatnim roku zbudowało już swoje zespoły, dlatego też nie planuje dalszego znaczącego poszerzania zasobów kadrowych. Pomimo dalszych ograniczeń handlu w niedziele, nie są spodziewane znaczne redukcje zatrudnienia a sektor detaliczny dostosował się już do wprowadzonych regulacji prawnych – wyjaśnia Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower. –­ Osoby poszukujące pracy w handlu nadal mogą spodziewać się ciekawych ofert zatrudnienia. W związku z dalszym rozwojem e-commerce i nowych technologii będą poszukiwani kandydaci z doświadczeniem w tych obszarach. W cenie będą kompetencje związane z budowaniem długofalowych relacji oraz umiejętnością działania pod presją czasu. W handlu liczyć się będzie indywidualne podejście do klienta, zrozumienie jego potrzeb oraz umiejętność elastycznego i kompleksowego dostosowania oferty, dlatego też pracodawcy będą poszukiwać ekspertów w tym zakresie. Osoby posiadające doświadczenie i poszukiwane kompetencje będą mogły także liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie. Pracodawcy natomiast powinni tworzyć przyjazne środowisko pracy i oferować atrakcyjne ścieżki rozwoju, aby zadbać o retencję pracowników – dodaje Katarzyna Pączkowska.