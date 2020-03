Szefowie Maspeksu i Cedrobu na kryzysowej wideokonferencji z premierem

Mięso na wtorek: Konserwy wróciły do łask

Jak napisał Morawiecki, "była to jedna z wielu dyskusji, które prowadzi od kilku dni z ekonomistami oraz praktykami biznesu, liderami naszej gospodarki."

Efektem tych rozmów ma być pakt na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki, który 17 marca premier przedstawi Radzie Ministrów.

- Chyba nikomu nie trzeba dzisiaj tłumaczyć jak ważne jest zabezpieczenie naszej gospodarki przed skutkami pandemii, z którą mierzy się cały świat. To wielkie zadanie dla rządu, przedsiębiorców, pracodawców i oczywiście pracowników. Jestem naprawdę dumny z tego jak konstruktywny jest to dialog i bardzo za to dziękuję. Od nas wszystkich zależy przyszłość Polski i polskiej gospodarki - napisał Morawiecki.

W wideokonferencji wzięli udział:

Łukasz Bernatowicz, Business Centre Club

Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan

Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich

Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Tomasz Janik, Polskie Towarzystwo Gospodarcze

Wojciech Kostrzewa, Polska Rada Biznesu

Arkadiusz Pączka, Pracodawcy RP

Dariusz Formela, Black Red White

Krzysztof Pawiński, Maspex Kariera

Adam Góral, Asseco Poland

Andrzej Goździkowski, Cedrob S.A.

Igor Klaja, 4F

Paweł Borys, Polski Fundusz Rozwoju









