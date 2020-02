Technologia i sieci handlowe wspierają niemarnowanie żywności

Aplikacja Too Good To Go radzi jak ograniczyć marnowanie jedzenia

Ilość odbiorów żywności, jaki i samych punktów odbioru w Bankach Żywności systematycznie wzrasta. Tym samym coraz bardziej istotna staje się efektywność procesu ewidencji i monitorowanie zgodności danych po stronie darczyńcy i odbiorcy. Przekazywanie i odbiory darowizn żywności ze sklepów objęte są obowiązkiem ich ewidencji przez obydwie strony. Dla Banków Żywności, które w 2019 r. realizowały przyjęcia darowizn z ponad 1000 sklepów w całej Polsce, wiązało się to z ręcznym wprowadzaniem do informatycznego systemu magazynowego danych o wadze i wartości każdego pojedynczego przekazania żywności. W skali 1000 sklepów i codziennych odbiorów wynosi to ok. 230 000 dokumentów rocznie! Współpraca z 8 sieciami handlowymi oraz perspektywa rozwoju z nowymi partnerami zobligowanymi wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, może spowodować, że proces ewidencji stanie się jeszcze bardziej czasochłonny i kosztowny. Konieczność optymalizacji procesu przekazywania darowizn zauważają także sieci handlowe:

„Sieć Auchan od lat wspiera organizacje pożytku publicznego, m.in. Banki Żywności. Przyłączenie się do projektu automatyzacji przekazywania darowizn spożywczych było więc rzeczą oczywistą niosącą obustronne korzyści. Udział w projekcie to także odpowiedź na potrzebę naszych pracowników chcących przeciwdziałać skutkom marnowania żywności, promowanie działań odgraniczających marnotrawstwo oraz wpływ na poprawę sytuacji najuboższy. Warto wspomnieć również o korzyściach w wymiarze finansowym, np. ograniczeniu kosztów utylizacji odpadów, czy zminimalizowaniu kar finansowych wynikających z nowej ustawy” – ocenia Wioletta Grydziuszko, Specjalista ds. aplikacji Auchan Polska.

Współpraca między GS1 Polska a Bankami Żywności miała m.in. na celu optymalizację procesów logistycznych, w tym:

- Usprawnienie przepływu danych o darowiznach na cele społeczne

- Skrócenie czasu przyjęcia i wydań darowizn

- Eliminację papierowych dokumentów na rzecz ich elektronicznej wersji