Trendy w IT, na które warto zwrócić uwagę w roku 2020

Blockchain

Tokenizacja. Pojęcie to oznacza reprezentowanie zarówno wartości cyfrowych, jak i niecyfrowych w postaci tokenów w łańcuchu bloków, w którym może następować ich wymiana i sprzedaż. Realizacja tej idei umożliwiłaby stworzenie wolnego rynku w zasadzie dowolnego rodzaju dóbr. To obszar, w którym mogą nastąpić poważne inwestycje — branża finansowa jest nim obecnie bardzo zainteresowana.

Wzrost zainteresowania walutami cyfrowymi emitowanymi przez banki centralne. Po ogłoszeniu informacji o planowanym wprowadzeniu przez korporację Facebook kryptowaluty o nazwie Libra nastąpił ponowny wzrost zainteresowania rynkiem kryptowalut. Należy dodać, że władze niektórych krajów poczuły się zaniepokojone tym komunikatem. Efektem tego wydarzenia był także powrót do dyskusji o walutach cyfrowych emitowanych przez banki centralne, ponieważ wiele z nich rozważało w ostatnich latach wprowadzenie takiego środka płatniczego. Niektórzy uważają „FedCoiny” (cyfrową walutę fiducjarną) za kolejny logiczny krok w rozwoju walut państwowych. Zdaniem części ekspertów jest on niezbędny i należy go pilnie wykonać.

Współdziałanie prywatnych łańcuchów bloków udostępnianych za uprzednią zgodą i publicznych łańcuchów bloków udostępnianych wszystkim zainteresowanym. Chyba wszyscy eksperci zajmujący się tym zagadnieniem zgadzają się w jednej kwestii: nie powstanie żaden łańcuch, który byłby nadrzędny wobec pozostałych. Już od pewnego czasu specjaliści intensywnie zastanawiają się, jak uniknąć „poziomych silosów” i zapewnić interakcję między wieloma łańcuchami. Ten trend nasili się w najbliższym czasie, szczególnie w związku z dalszym rozwojem projektów Polkadot i Cosmos. Co ciekawe, ważnym czynnikiem umożliwiającym prace nad współdziałaniem różnych rozwiązań jest podejście open source obecne w środowisku twórców łańcuchów bloków — zarówno jeśli chodzi o kod, jak i kulturę organizacyjną. Możemy zatem spodziewać się, że w przyszłości będzie równolegle funkcjonować wiele publicznych i prywatnych łańcuchów bloków wymieniających między sobą wartość. Taką wizję określa się mianem „Internetu wartości” (ang. Internet of Value).