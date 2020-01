Uczelnie badawcze otrzymały dodatkowe środki; łącznie 202 mln zł

Listę uczelni badawczych, zwycięzców konkursu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło pod koniec października 2019 r. Jak zapowiadano, roczny koszt realizacji tego programu będzie wynosił ok. 500 mln zł.

W styczniu uczelnie te otrzymały dodatkowe środki, łącznie 202 mln zł. Nie są to jednak - jak powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Katarzyna Zawada - środki wynikające z umowy, którą uczelnie podpisały w ramach ministerialnego konkursu na uczelnie badawcze, ale środki, które na koniec 2019 zostały w rezerwie resortu.

Pierwsze środki wynikające z ministerialnego konkursu na uczelnie badawcze nagrodzone ośrodki powinny otrzymać zaś w najbliższych tygodniach. Łącznie przez najbliższe siedem lat każda z 10 uczelni badawczych otrzyma po kilkaset milionów złotych.

Jak powiedziała PAP wiceminister nauki Anna Budzanowska, teraz uczelnie muszą przygotować "model dochodzenia do celów, jakie sobie założyły" - oznacza to m.in., że władze będą musiały podzielić środki finansowe wynikające z umowy i przygotować modele działania.

Wiceminister zapowiedziała, że proces zarządczy uczelni będzie monitorowany i w maju odbędzie się pierwsze spotkanie z ekspertami, którzy ocenią, jak uczelnie radzą sobie z realizacją założonych celów. Jak podkreśliła wiceminister, rektorów czeka "ogromna praca" - chodzi o zmianę mentalności, schematów, według których uczelnie działały przez ostatnie dekady.

"To jest znakomita wędka (...)" - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który w poniedziałek spotkał się z dziennikarzami w Akademii Górniczo-Hutniczej, jednej z uczelni, które uzyskały status uczelni badawczej. Tylko AGH otrzyma w ciągu siedmiu lat ponad 350 mln zł. Według wicepremiera środki te pozwolą AGH zajmować jeszcze wyższe miejsca w światowych rankingach.

Gowin zwrócił też uwagę, że nowa unijna perspektywa finansowa, a konkretnie program Horyzont Europa, daje polskim uczonym wielką szansę. "Udało się nam uzyskać rozwiązania, które zapewniają uczonym z nowej Europy dokładnie takie same wynagrodzenia, jakimi cieszyć się będą uczeni ze starej Europy - to oznacza bardzo silną motywację dla polskich uczonych, by aplikować o granty, i jestem przekonany, że dziesiątki miliardów euro w ramach Horyzontu Europa trafią do polskich uczelni" - powiedział wicepremier.