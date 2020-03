Ukraińcy nie są tanią siłą roboczą. Atrakcyjne stawki to pochodna luki kadrowej

Z zestawienia Personnel Service i Workport, wynika, że w lutym stawki w TOP10 ofert pracy dla Ukraińców wahały się od 14 do 19 zł netto na godzinę. Eksperci wskazują, że 17% pracodawców jest wręcz skłonna płacić osobie ze Wschodu więcej „na rękę” niż Polakowi.

- Na koniec ubiegłego roku najwięcej nieobsadzonych etatów było w firmach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, budownictwem, handlem oraz transportem i magazynowaniem. W związku z niedostateczną liczbą polskich kandydatów, pracodawcy szukają wsparcia na Ukrainie, choć oczywiście obecne zawirowania związane z koronawirusem trochę weryfikują plany rekrutacyjne.

Nadal jednak poszukuje się m.in. monterów i spawaczy, operatorów wózków widłowych czy fachowców budowlanych. Każdy z tych zawodów wymaga konkretnych umiejętności, co oznacza, że rośnie popyt na wykwalifikowanych pracowników ze Wschodu, o zatrudnienie których będziemy walczyć z rynkiem niemieckim – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Firmy kuszą wyspecjalizowaną kadrę

Z danych Personnel Service i Workport wynika, że na najatrakcyjniejsze warunki mogą liczyć monterzy i spawacze, którym oferuje się od 17 do 19 zł netto na godzinę, co w skali miesiąca daje wynagrodzenie do 3200 zł na rękę. W pierwszej trójce najlepszych ofert pracy dla Ukraińców znaleźli się także operatorzy wózków widłowych (17 zł/h netto) oraz cieśle (16-22 zł/h netto). Nieco mniej mogą zarobić kierowcy ciężarówek z prawem jazdy kat. C (16 zł/h netto). Natomiast wysokość pensji elektryków uzależniona jest od posiadanego doświadczenia (widełki 15-18 zł/h netto).

Eksperci Workport wskazują, że stawki dla Ukraińców rosną wprost proporcjonalnie do wielkości luki kadrowej na danym stanowisku. Pracownicy ze Wschodu są traktowani na równych zasadach finansowych z Polakami, co stanowi dużą zaletę polskiego rynku pracy. Z „Barometru Imigracji Zarobkowej” wynika wręcz, że aż 17% firm, ze względu na trudności kadrowe, byłaby skłonna zapłacić pracownikowi z Ukrainy więcej niż Polakowi na analogicznym stanowisku.

Pracownicy niewykwalifikowani także doceniani