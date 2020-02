Unia Europejska chce wzmocnić recykling

To część przedstawionej na początku roku przez szefową komisji Europejskiej Ursulę von der Layen strategii Europejskiego Zielonego Ładu, która zakłada m.in. osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz właśnie działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy).

Jak informuje Bloomberg, 10 marca KE ma przedstawić swoje 40 propozycji działań w zakresie gospodarki zamkniętej, w tym regulacje dotyczące zrównoważonych produktów, wytyczne odnośnie wytrzymałości, naprawialności i recyklingu produktów, wprowadzenie wspólnej ładowarki, rewizja unijnych przepisów odnośnie opakowań i odpadków po opakowaniach, itp.

Strategia KE, dotycząca gospodarki zamkniętej zakłada przede wszystkim bardziej rozsądne korzystanie z zasobów i działania na rzecz recyklingu. Według Komisji te rozwiązania są konieczne dla Europy. Tym bardziej, że jak podkreślają unijni urzędnicy, połowa całkowitej emisji gazów cieplarnianych w regionie i ponad 90 proc. utraty różnorodności biologicznej jest rezultatem wydobycia i przetwarzania tworzyw, paliw i żywności.

"Mamy tylko jedną planetę. Mimo to do 2050 nasza konsumpcja osiągnie taki poziom, jakbyśmy mieli dwie planety. W świecie, gdzie szacuje się, że zużycie materiałów podwoi się do 2060 r., Europa musi bardziej efektywnie korzystać ze swoich zasobów i zwiększyć ilość produktów pozyskiwanych z recyklingu" - napisała KE w dokumencie, do którego dotarł Bloomberg.

Jak przyznają urzędnicy, jednym z głównych celów KE jest uświadomienie producentom ich wpływu na środowisko oraz promowanie odpowiedzialnych zachowań konsumenckich, m.in. ograniczających ilość śmieci. UE chce także uświadomić konsumentów co do wymogów odnośnie trwałości i naprawialności produktów, które kupują. Urzędnicy chcą również ukrócić takie nieuczciwe praktyki jak np. celowe postarzanie produktów przez producentów, by konsumenci byli zmuszeni co kilka lat je wymieniać. Urzędnicy zapowiadają także, że będą próbować usunąć z rynku te produkty, które nie są bezpieczne dla konsumentów, w tym takie, których nie można naprawić ani poddać recyklingowi.

"Europejscy konsumenci i firmy zasługują na produkty wysokiej jakości, zaprojektowane z myślą o trwałości i wydajności" - pisze KE w swoim dokumencie.