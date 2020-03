UNWTO: z powodu koronawirusa światowa turystyka może stracić do 50 mld dol

Światowa Organizacja Turystyki przedstawiła pierwszą ocenę dotyczącą wpływu koronawirusa na światową turystykę. Zgodnie z szacunkami UNWTO w 2020 r. będziemy obserwować mniej międzynarodowych wyjazdów, co się przełoży na zmniejszone wpływy dla branży.

W związku z epidemią koronawirusa UNWTO zrewidowało swoje prognozy na 2020 rok dla międzynarodowych przyjazdów turystycznych. Wynika z nich, że nastąpi spadek międzynarodowych wyjazdów turystycznych od 1 proc. do 3 proc., co ma się przełożyć - według szacunków - na utratę wpływów dla branży turystycznej w wysokości 30-50 mld dol - poinformowała w komunikacie UNWTO. Jak dodano, przed wybuchem koronawirusa, organizacja przewidywała w tym roku wzrosty dla światowej turystyki, między 3 a 4 proc.

Według szacunków UNWTO, najbardziej turystycznie z powodu epidemii koronawirusa ucierpią regiony Azji i Pacyfiku. "To będą regiony najbardziej dotknięte, z przewidywanym spadkiem liczby przyjazdów turystów z 9 proc. do 12 proc. Szacunki dotyczące innych regionów świata są obecnie przedwczesne ze względu na szybko zmieniającą się sytuację" - wskazała organizacja. Jednocześnie podkreśliła, że wszelkie szacunki "należy traktować ostrożnie i prawdopodobnie zostaną one zaktualizowane".

UNWTO wzywa m.in. rządy, organizacje międzynarodowe do uwzględnienia turystyki jako priorytetu w planach i działaniach naprawczych.

"Środki zdrowia publicznego należy wdrażać w sposób minimalizujący wszelkie niepotrzebne zakłócenia podróży i handlu" - czytamy. Zdaniem organizacji, wpływ wybuchu koronawirusa będzie odczuwalny w całym łańcuchu wartości turystyki. Szef UNWTO Zurab Pololikashvili podkreśla, że "małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią około 80 proc. sektora turystyki i są szczególnie narażone" na starty.

Zdaniem organizacji, zobowiązania polityczne i finansowe mają kluczowe znaczenie dla zagwarantowania, że turystyka może doprowadzić do szerszego ożywienia gospodarczego i społecznego, o czym świadczą wcześniejsze zakłócenia spowodowane bardzo odpornym charakterem sektora i jego zdolnością do silnego odbicia.

UNWTO podkreśla, że od początku wybuchu epidemii koronawirusa ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.