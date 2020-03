UOKiK będzie współpracował z Prokuratorią Generalną

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje rocznie ok. 100 decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorcom przysługuje prawo do odwołania się od nich do sądu. W pierwszej instancji sprawę rozpatruje Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drugiej – Sąd Apelacyjny. Od wyroku sądu apelacyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.