UOKiK o nowych zasadach kontroli żywności

Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Najważniejsza zmiana to fuzja kontroli jakości żywności. Od 1 lipca 2020 r. będzie za nie odpowiedzialna na wszystkich etapach obrotu jedna instytucja – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów-Rolno Spożywczych, która podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie artykuły rolno-spożywcze przeznaczone dla konsumentów w sklepach i hurtowniach oraz w placówkach gastronomicznych kontroluje nadzorowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcja Handlowa (IH), a na wcześniejszych etapach obrotu np. u producenta, na granicy, w zakładach paczkujących – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

- Przeniesienie kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności do jednej instytucji umożliwi poprawę skuteczności nadzoru w ramach bezpieczeństwa żywnościowego. To ważna zmiana o której dyskutowano od wielu lat - korzystna tak dla konsumentów, jak i rolników oraz przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym. To także ważny krok w kierunku dalszej specjalizacji instytucji państwa oraz usprawnienia nadzoru w łańcuchu dostaw od „pola do stołu” – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Kompleksowe kontrole artykułów rolno-spożywczych

Po zmianach IJHARS będzie odpowiadać za kontrole jakości żywności „od pola do stołu”, czyli u producentów rolnych, przetwórców i importerów, w magazynach, hurtowniach i sklepach. Będzie sprawdzać, czy produkty spożywcze nie są zafałszowane i czy są właściwie oznaczone. Kontrole obejmą żywność nieprzetworzoną (np. owoce, warzywa, ryby, mięso) i przetworzoną (np. pieczywo, makarony, sery), a także opakowania artykułów spożywczych. IJHARS będzie też sprawdzać jakość dań, które są serwowane w barach, restauracjach, szkolnych stołówkach czy zakładach cateringowych przygotowujących posiłki dla szpitali. IJHARS będzie mogła nakładać na przedsiębiorców kary, a także wycofać ze sklepów całą partię zafałszowanej żywności.

Aby skutecznie przeprowadzać kontrole jakości artykułów rolno-spożywczych IJHARS zostanie wzmocniona. Przejdą do niej pracownicy wojewódzkich inspektoratów IH, którzy do tej pory specjalizowali się w kontroli żywności. UOKiK w celu wzmocnienia IJHARS przekaże również 5 laboratoriów żywnościowych: w Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.