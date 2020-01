Urlop na start-up? Resort rozwoju pracuje nad takim pomysłem

Chodzi o to, by pracownik mógł wziąć do pół roku bezpłatnego urlopu na stworzenie własnej firmy - informuje "Gazeta Wyborcza". Jak dodaje nad urlopem już pracuje Ministerstwo Rozwoju kierowane przez Jadwigę Emilewicz.