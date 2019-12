Ursus i holenderska firma przedłużają termin podpisania umowy ws. sprzedaży zakładu w Opalenicy

- Zarząd URSUS SA informuje, iż w dniu 19 grudnia 2019 r. Emitent oraz Trioliet Polska sp. z o.o. ("Kupujący") zawarli Aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Ursus w Opalenicy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 96/2019 z dnia 26 listopada 2019r. Na mocy aneksu Strony wydłużyły termin do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży i ustaliły go na dzień 28 lutego 2020r. Pozostałe postanowienia umowy przedwstępnej nie uległy zmianie – podał Ursus w raporcie giełdowym.

Wcześniej Ursus informował, że odsprzeda holenderskiej firmie Trioliet B.V. swój oddział w Opalenicy. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w dniu 27 sierpnia 2019 r., a 26 listopada została podpisana przedwstępna umowy sprzedaży zobowiązująca do zawarcia nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r., umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Ursus w Opalenicy za cenę, na którą składa się kwota 6.000.000,00 zł oraz kwota ustalona w przyrzeczonej umowie sprzedaży, stanowiąca cenę za "produkcję w toku" i "inwentarz" (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) Zakładu/Dywizji w Opalenicy.

Planowana transakcja wchodzi w zakres realizowanego planu restrukturyzacyjnego. Celem sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Ursus w Opalenicy jest dalsza realizacja założeń planu restrukturyzacyjnego, obejmująca ochronę słusznych interesów wierzycieli oraz akcjonariuszy, a także Urusa.

Trioliet Polska Sp. z o.o. jest spółką celową do realizacji przedsięwzięć gospodarczych Trioliet B.V. z siedzibą w Oldenzaal w Holandii na rynku polskim; jest też w odniesieniu do Trioliet B.V. spółką zależną. Trioliet B.V., wieloletni partner URSUS S.A., jest producentem maszyn i systemów karmienia dla hodowców bydła mlecznego i wołowego. Portfolio produktów obejmuje szeroki zakres, od urządzeń do cięcia kiszonki i mieszalników pasz po w pełni automatyczne systemy karmienia bydła.