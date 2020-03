USA: Zatwierdzono szybki test na koronawirusa

MRiRW: Pomoc żywnościowa dla osób objętych kwarantanną będzie dostarczana do domów

Żabka zawiesza dostawy z Włoch. Ambasada: To dyskryminacja

FDA (ang. Food and Drug Administration) przyznała zgodę typu EUA (ang. emergency use authorization) na wykorzystanie systemu Cobas 6800 i Cobas 8800 szwajcarskiego holdingu farmaceutycznego Roche. Urządzenie w wersji 8800 jest w stanie przetestować próbki 4128 pacjentów dziennie, a w wersji 6800 do 1440 próbek. Systemy są również dostępne w Europie i krajach, które akceptują oznaczenie CE dla wyrobów medycznych.

Jak zauważył Bloomberg, testy są niezbędne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby Covid-19. Pozwalają one bowiem pracownikom służby zdrowia na identyfikację osób zakażonych i poddanie ich kwarantannie, nawet jeśli nie wykazują wielu objawów obecności patogenu w ich organizmie. Szybsze wykonywanie badań może potencjalnie zmniejszyć ogólną liczbę kolejnych infekcji, a w konsekwencji dać naukowcom i producentom leków więcej czasu na opracowanie lepszych metod leczenia, a w dalszej perspektywie również szczepionki.

Systemy Cobas firmy Roche zostały wprowadzone na rynek w 2014 r. i są obecnie powszechnie dostępne na całym świecie.

Testy w ciągu czterech godzin analizują kwasy nukleinowe ekstrahowane ze śliny lub śluzu pacjentów i porównują je z sekwencjami znalezionymi w szczepach koronawirusa, w tym w odmianie, która po raz pierwszy wykryto w grudniu 2019 r. w Wuhan w środkowych Chinach.

Jak zauważył Bloomberg, system Cobas 8800 może generować wyniki testów pacjentów około 10 razy szybciej niż inny test Roche na koronawirusa, który działa na urządzeniach MagNA Pure 24 i LightCycler 480. Ponadto wykorzystywane już wcześniej urządzenia wymagają więcej uwagi ze strony człowieka niż systemy Cobas. Roche zapewnia, że wciąż będą one odgrywać kluczową rolę w wykonywaniu testów.

Test, o którym mowa, jest trzecim ze zgodą FDA na wykorzystanie w sytuacjach awaryjnych i pierwszym dostępnym na rynku - zauważył Bloomberg.

Tuż po południu akcje Roche na szwajcarskiej giełdzie wzrosły o 11 proc. - podała agencja. Był to nawyższy wzrost wartości akcji spółki w ciągu dnia od 1997 r.