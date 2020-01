Uwaga! Dodatkowe dwa tygodnie na zgłoszenie firmy do Konkursu „Teraz Polska”

Zgłoszenie produktu, usługi lub innowacji do Konkursu „Teraz Polska” nie jest skomplikowane, jednak nie warto tego robić na ostatnią chwilę. – Do 14 lutego należy przesłać do Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego wypełnioną ankietę weryfikacyjną (wniosek konkursowy). Aby otrzymać wniosek, należy wcześniej wypełnić na stronie www.terazpolska.pl ankietę rejestracyjną – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”. – W razie pytań jesteśmy do dyspozycji i chętnie pomagamy w procesie aplikowania do Konkursu – dodaje Lipiński.

A dlaczego w ogóle warto wziąć w nim udział? Godło „Teraz Polska” należy do najefektywniejszych znaków promocyjnych. Od 30 lat pomaga konsumentom, rzetelnie wskazując to, co najlepsze na polskim rynku. Według badań konsumenckich ponad 70% respondentów uważa, że produkty i usługi oznaczone symbolem „Teraz Polska” charakteryzują się wysoką jakością, są nowoczesne oraz mają atut krajowego pochodzenia. Wysoka rozpoznawalność znaku „Teraz Polska” wśród konsumentów wpływa pozytywnie na działania promocyjne firm – laureatów Konkursu, wspomaga budowanie marki, a także wzbudza zaufanie do przedsiębiorstwa wśród kontrahentów i partnerów biznesowych.

W Konkursie „Teraz Polska” może wziąć każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy, którego produkty i usługi są obecne na polskim rynku od co najmniej 6 miesięcy. Nie jest ważna wielkość firmy czy rynek, na którym działa. Co roku laureatami zostają zarówno małe, rodzinne firmy, jaki i największe polskie przedsiębiorstwa. Zastosowanie jakości jako głównego kryterium oceny sprawia, że szansę na sukces w Konkursie mają reprezentanci wszystkich branż, niezależnie od wielkości i skali działania.

Wygrana w Konkursie wiąże się z szeregiem korzyści dla firm – od udziału w wielkiej Gali „Teraz Polska” odbywającej się w Teatrze Wielkim w Warszawie po prawo do znakowania Godłem zwycięskich produktów i usług oraz uczestnictwo w spotkaniach Klubu „Teraz Polska”, umożliwiających nawiązanie nowych kontaktów, wymianę poglądów i doświadczeń. Fundacja zapewnia także laureatom silną obecność medialną, co jest możliwe dzięki współpracy z najważniejszymi krajowymi redakcjami.