W 2019 roku leasing pojazdów na minusie, dostawczaki zieloną wyspą

– Zmiany fiskalne w rozliczaniu umów leasingu na samochody osobowe obowiązujące od początku 2019 roku, wdrażane przez Unię Europejską niekorzystne dla polskich firm transportowych zmiany prawne, niski wzrost gospodarczy w strefie euro – to najważniejsze czynniki, które przełożyły się na istotny spadek finansowania pojazdów przez firmy leasingowe w ubiegłym roku. W szczególności ubiegły rok był słabszy dla samochodów osobowych i ciężkich, natomiast lepiej poradziły sobie auta dostawcze – mówi Radosław Woźniak, prezes EFL. – Liczymy, że 2020 powinien być rokiem odbicia dla całej branży leasingowej, w tym na rynku pojazdów. Dobre perspektywy rysują się przed osobówkami oraz dostawczakami, natomiast wciąż pod presją unijnych zmian prawnych pozostanie sektor finansowania pojazdów ciężarowych. Nowe regulacje będą ograniczać popyt na nowe pojazdy ciężarowe – dodaje prezes EFL.

Dostawczaki zieloną wyspą na mapie leasingu pojazdów

Z najnowszych danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że łączna wartość leasingu pojazdów w 2019 roku wyniosła prawie 53 mld zł, co oznacza 10 proc. spadek w porównaniu do 2018 roku. W związku ze słabszym wynikiem, zmniejszył się udział pojazdów w całym rynku leasingu – z 71,6 proc. w 2018 roku do 68,4 proc. w 2019 roku. O 14,5 proc. zmniejszyło się finansowanie aut osobowych (z 34,3 mld zł w 2018 do 29,3 mld zł w 2019), a o 5,5 proc. finansowanie pojazdów ciężkich (z 18 mld zł w 2018 do 17 mld zł w 2019). Jedyną grupą pojazdów, która zakończyła ubiegły rok na plusie, były samochody dostawcze o DMC do 3,5 t. Łączna wartość ich leasingu wyniosła 5,9 mld zł, co oznacza 5,1 proc. wzrost r/r.

Co dziewiąte auto dostawcze jeździ w leasingu EFL

Swoją pozycję na rynku finansowania samochodów dostawczych do 3,5 t umacnia EFL. W 2019 roku wyleasingował aktywa z tej grupy o łącznej wartości 668 mln zł, czyli o ponad 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Dzięki dobremu wynikowi, udział leasingodawcy w tym segmencie zwiększył się do 11,2 proc. (w 2018 roku było to 10,2 proc.).

Lepiej niż rynek EFL zakończył ubiegły rok również na rynku finansowania autobusów. Firma w 2019 roku wyleasingowała w tym segmencie aktywa o łącznej wartości 23,5 mln zł i tym samym wypracowała 8,7 proc. wzrost r/r. W tym samym czasie rynek odnotował prawie 22 proc. spadek r/r.