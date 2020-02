W czwartek premier Morawiecki weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie UE dot. budżetu na lata 2021-2027

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Rady Ministrów przypomniano, że szef Rady Europejskiej Charles Michel przygotował nową propozycję budżetu, która powstała w wyniku jego konsultacji z szefami państw i rządów krajów członkowskich. Z przewodniczącym Rady Europejskiej oraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen spotkał się premier Mateusz Morawiecki na początku lutego.

KPRM w komunikacie poinformowała, że na marginesie najbliższego unijnego szczytu planowane jest także spotkanie koordynacyjne premierów państw Grupy Wyszehradzkiej.

"Polska podkreśla, że negocjacje dotyczące budżetu UE nie są zwykłym ćwiczeniem księgowym: wielkość nowego budżetu wieloletniego UE powinna odpowiadać ambicjom politycznym Wspólnoty, także w kontekście wielu nowych wyzwań, jak presja migracyjna czy cele klimatyczne. Nie da się realizować więcej za mniej" - czytamy w komunikacie.

"W ocenie Polski należy zapewnić odpowiednie finansowanie dla polityki spójności i polityki rolnej (przewidzianych w traktatach), które są sprawdzonymi instrumentami finansowymi i mają kluczowe znaczenie m.in. dla zmniejszania różnic rozwojowych między regionami, funkcjonowania wspólnego rynku i realizacji działań klimatycznych" - dodano.

W komunikacie KPRM podkreślono, że Polska oczekuje, że finansowanie budżetu UE będzie "proste i sprawiedliwie", że brexit będzie okazją do wyeliminowania rabatów we wpływach do budżetu oraz że zostanie zapewniony "sprawiedliwy i obiektywny" podział środków w polityce spójności i Wspólnej Polityce Rolnej.

"W debacie należy odejść od logiki podziałów +płatnicy netto - beneficjenci+, ponieważ wszystkie bez wyjątku państwa członkowskie czerpią korzyści z istnienia jednolitego rynku i jego swobód. Powyższe postulaty znajdują szerokie poparcie wśród krajów Wspólnoty. Pod wspólną deklaracją przyjętą na Szczycie Przyjaciół Spójności 1 lutego 2020 r. podpisało się 15 państw członkowskich" - zaznaczono w komunikacie.

Przedstawiony w piątek w Brukseli przez źródła unijne nowy schemat negocjacyjny - czyli dokument, na podstawie którego będą toczyły się negocjacje na czwartkowym szczycie - zakłada, że wydatki UE w latach 2021-2027 będą odpowiadały 1,074 proc. połączonego Dochodu Narodowego Brutto (DNB) 27 państw członkowskich.