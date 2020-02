W rankingach innowacji Polska nadal w ogonie

W Krakowie powstaje kierunek studiów, który będzie przygotowywać do prowadzenia własnej winnicy

Na podium są: Szwajcaria, Singapur i Belgia. Za Polską są natomiast: Rosja, Grecja, RPA, Brazylia, Indonezja, Indie, Meksyk oraz – ostatnia w zestawieniu – Turcja. Co ciekawe, znaleźliśmy się tuż za Chinami. Ale tę 27. pozycję trudno uznać za sukces.

W innych globalnych rankingach nasz kraj też wypada słabo. W Global Innovation Index Polska zajmuje 39. miejsce na 127 analizowanych państw. Wyprzedzają nas Czesi, Słowacy, Litwini czy Estończycy. Polskie wydatki na badania i rozwój to ok. 1 proc. PKB, podczas gdy unijna średnia jest dwukrotnie wyższa.

– To oczywiście deprymujące, że w globalnych rankingach wypadamy słabo, ale należy mieć na uwadze, że innowacyjność to proces, który wymaga czasu. Programy NCBR czy finansowanie innowacji w modelu venture capital to kierunki, które wyglądają obiecująco. Na efekty trzeba jednak poczekać – mówi Marek Lachowicz, główny analityk Instytutu Jagiellońskiego.

Więcej w Rzeczpospolitej.