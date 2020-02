W Rosji rozpoczęła się Maslenica - ostatki pod znakiem naleśnika

Eksport alkoholi na Wschód. Jak sprzedawać do Rosji?

Maslenica, która trwa siedem dni, uzależniona jest od terminu Wielkanocy, a więc przypada w różnych terminach. W tym roku rozpoczyna się 24 lutego, a zakończy 1 marca, który w Rosji jest początkiem kalendarzowej wiosny. Kulinarny symbol Maslenicy - okrągły naleśnik - nawiązuje, jak się uważa, do wiosennego, rosnącego i coraz cieplejszego słońca. Zgodnie z tradycją w ciągu tygodnia poprzedzającego Wielki Post, gdy mięsa już jeść nie można, ale nabiał i rybę - do woli, naleśniki spożywa się ze wszelkim nadzieniem i w dużych ilościach.

Maslenica związane jest z tradycjami, znanymi również w Polsce i wywodzącymi się jeszcze z czasów pogańskich - rytualnego wypędzania zimy i powitania wiosny. Wiele elementów jest podobnych, jak np. obrzęd palenia kukły symbolizującej zimę, analogicznej do Marzanny. W kulturze ludowej tydzień ten to okres hucznych zabaw, wzajemnych odwiedzin i goszczenia się. Tradycje te są bardzo bogate i każdy dzień Maslenicy, jednego z najradośniejszych okresów w roku obrzędowym, przeznaczony był na wsiach na innego rodzaju czynności.

Wraz z nadejściem chrześcijaństwa Cerkiew adaptowała rytuały przełomu wiosny i zimy do treści religijnych. Przestrzegała przed nieumiarkowaniem w zabawach i rozrywkach, a podkreślała element szczodrości i gościnności. W religii prawosławnej tydzień ten, znany jako "syrnaja spłosznaja siedmica" to okres refleksji, pokuty i wybaczania win. Wierni przygotowują się duchowo do Wielkiego Postu.

Dziś Maslenica to czas, gdy na stole - podczas odwiedzin - nie może zabraknąć naleśników. Królują one także na odbywających się z okazji święta festynach i kiermaszach. Prócz oferty gastronomicznej częścią imprez, organizowanych przez władze lokalne, są występy folklorystyczne, prezentacje różnego rodzaju tradycji i rzemiosł, warsztaty i atrakcje dla dzieci.

W Moskwie festyny odbywają się w każdej dzielnicy i w większych parkach. Na placach w centrum miasta, w tym przed Kremlem stoją już od dwóch dni barwne "miasteczka" w ludowym stylu. Wciąż są tam towarzyszące zimowej dekoracji drzewka iglaste, ale oplecione już jaskrawymi różnokolorowymi wstążkami. Jak podały lokalne media, w ofercie gastronomicznej w Moskwie znajdzie się około 200 rodzajów naleśników.