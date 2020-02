Warszawa: Recyklomaty zapełniają się w kilka godzin

Mieszkańcy stołecznej Białołęki zgłosili swoim radnym, że recyklomat, który ustawiono pod koniec stycznia zapełnił się już po kilku dniach i nie jest opróżniany. Sprawa została zgłoszona podczas ostatniej sesji rady dzielnicy.

PAP zwróciła się do wyjaśnienia do firmy Coca-Cola, która stawia urządzenia do zbiórki butelek i puszek po napojach. Menedżer ds. komunikacji Coca-Cola Poland Services Izabela Morawska zapewniła, że recyklomaty opróżniane są minimum dwa razy dziennie, a w weekendy nawet częściej.

"Niektóre automaty potrafią się zapełnić w ciągu zaledwie kilku godzin, co z perspektywy firmy odpowiedzialnej za ich opróżnianie wymaga uruchamiania dodatkowych działań. A to nie zawsze jest możliwe w trybie natychmiastowym, ze względu na wcześniej zaplanowane odbiory w innych punktach" - oznajmiła.

Podkreśliła, że firma dokłada wszelkich starań, by maszyny działały sprawnie, a mieszkańcy mogli bez problemu oddawać butelki plastikowe i szklane oraz puszki, a w zamian otrzymywać punkty.

Poinformowała, że o poziomie napełnienia poszczególnych recyklomatów informuje użytkownika aplikacja mobilna ECO Portfel, dlatego każdy użytkownik, zanim uda się do konkretnego punktu, może z łatwością sprawdzić dostępność urządzenia.

Przyznała, że w ciągu ostatnich kilku dni zdarzyły się niestety celowe uszkodzenia recyklomatów, m.in. na Ursynowie i Pradze Północ (zerwanie klina zabezpieczającego, wyrwanie klapy wrzutni, zalanie nieznaną cieczą czy wciśnięcie do wrzutni jednocześnie kilku butelek).

Pod koniec stycznia w połowie stołecznych dzielnic rozpoczęły działać w środę recyklomaty, czyli urządzenia do zbierania butelek plastikowych i szklanych oraz puszek. Łącznie do dyspozycji warszawiaków jest 10 tego typu urządzeń.