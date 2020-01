Wiceminister Nowak: Chcemy, by więcej osób biernych zawodowo trafiało do zatrudnienia

Wiceminister Nowak we wtorek wzięła udział w konferencji "Praca 4.0 - Rynek pracy w procesie zmiany", organizowanej w Warszawie przez Konfederację Lewiatan. Uczestnicy debaty zwracali uwagę m.in. na problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, a także na niedopasowanie systemu edukacji do potrzeb biznesu.

Podczas wydarzenia wiceszefowa MRPiPS przyznała, że w najbliższej perspektywie "możemy spodziewać się pewnego spowolnienia gospodarczego". Oceniła jednocześnie, że obecnie pracodawcy nie obawiają się, że wpłynie to na rynek pracownika.

"Pracodawcy proponują pracownikom dość wysokie wynagrodzenie i ta sytuacja utrzymuje się na pewnym poziomie od dłuższego czasu. Myślę, że to, co niepokoi pracodawców w pierwszej kolejności, to brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach" - powiedziała.

Wiceszefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy "weszła w życie w 2004 r. w zupełnie innym otoczeniu". "Stopa bezrobocia była wówczas na poziomie ok. 15 proc., dzisiaj ta sytuacja na rynku pracy zmieniła się diametralnie, wskaźniki bezrobocia są najniższe w historii rejestrowanego bezrobocia" - powiedziała.

"W pierwszej kolejności musimy zwracać uwagę na to, żeby coraz więcej osób biernych zawodowo trafiało do zatrudnienia. I to jest kluczem naszych działań. Żebyśmy pracowali w sposób bardzo zindywidualizowany i zachęcali do aktywności tych, którzy dzisiaj nie pozostają zatrudnieni. Niewątpliwie wielkim wyzwaniem jest aktywizacja osób powyżej 50. roku życia" - powiedziała.

Dodała, że należy się zastanowić, jak zachęcać pracodawców do zatrudniania takich osób. Zwróciła uwagę, że "wprowadzony parę lat temu Krajowy Fundusz Szkoleniowy to narzędzie, które służy do tego, żeby wspierać (…) te osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji".

Podkreśliła, że należy także zachęcać do powrotu osoby, które wyjechały z Polski. "W pierwszej kolejności należy stworzyć i przygotować mechanizmy, które będą ułatwiały takim osobom powrót do kraju. Nie należy zapominać o szerokiej grupie repatriantów - to też są osoby, które można by było zagospodarować w miejscu pracy, to byliby świetni, oddani pracownicy" - powiedziała.