Więcej upadłości firm w 2020 r.

Analiza kancelarii Mikulewicz Ostaszewski pokazuje, że w 2019 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano łącznie 35 777 ogłoszeń o toczących się postępowaniach upadłościowych. W tej liczbie zawiera się 7 944 ogłoszeń dotyczących upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 586 ogłoszeń dotyczących upadłości przedsiębiorców. Pozostała liczba to ogłoszenia w przedmiocie postępowań restrukturyzacyjnych. Na tej podstawie eksperci wskazują, że wzrosła niewypłacalność w sektorze przedsiębiorstw. Z danych opublikowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że w roku 2018 ogłoszono 615 upadłości przedsiębiorców, a w roku ubiegłym liczba ta spadła do 586. W 2018 roku liczba oddalonych wniosków wyniosła 562, gdzie w 2019 roku aż 759 wniosków, co stanowi 35-procentowy wzrost nieuwzględnionych wniosków upadłościowych. Według zestawienia upadłości działami gospodarki, w których liczba postępowań upadłościowych była największa w minionym roku, są: handel (29,66 proc.), przetwórstwo przemysłowe (19,93 proc.), budownictwo (16,49 proc.).

Nierzetelni płatnicy zmorą handlu

Wskazując przyczyny wzrostu liczby postępowań upadłościowych w sektorze handlu eksperci kancelarii Mikulewicz Ostaszewski podają niewystarczającą rentowności przedsiębiorstw oraz braki w zaopatrzeniu. Jednym z coraz częstszych powodów tego stanu rzeczy są nieterminowe płatności ze strony odbiorców krajowych, wynikające m.in. z nieprecyzyjnie skonstruowanych umów o współpracę.

Paradoksalnie, czynniki, które powinny zwiększać popyt w handlu i napędzać gospodarkę, stają się zbyt dużym obciążeniem dla firm, szczególnie tych mniejszych. Chodzi przede wszystkim o coraz powszechniejsze zatory płatnicze i brak skutecznych działań prawnych zmierzających w kierunku ich udrożnienia. Nie bez znaczenia są również wzrastające żądania płacowe pracowników, którym są w stanie podołać jedynie duże, sieciowe firmy handlowe, stają się przeszkodą nie do przezwyciężenia dla małych przedsiębiorców. Należy pamiętać, że przedsiębiorcom z sektora nie sprzyja wprowadzony zakaz handlu w niedzielę – wskazuje adw. Marcin Ostaszewski, partner w kancelarii Mikulewicz Ostaszewski.