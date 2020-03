Wielkie platformy internetowe chcą wspólnie walczyć z dezinformacją o koronawirusie

W opublikowanym na stronach Facebooka oświadczeniu firmy zadeklarowały, że ich wspólne działania obejmą zwalczanie nadużyć i publikacji fałszywych treści związanych z koronawirusem i wywoływaną przez niego chorobą Covid-19. Koncerny zauważyły również, że wybuch pandemii znacząco zwiększył ilość fałszywych materiałów dystrybuowanych w internecie.

"Pomagamy łączyć się milionom ludzi, ale chcemy również wspólnie walczyć z nadużyciami i dezinformacją na temat koronawirusa poprzez zwiększanie widoczności rzetelnych treści na naszych platformach oraz dzielenie się krytycznie ważnymi informacjami we współpracy z rządowymi instytucjami ochrony zdrowia z całego świata. Zapraszamy pozostałe firmy do przyłączenia się do wspólnej pracy na rzecz zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszym społecznościom" - czytamy w oświadczeniu platform.

Serwis Business Insider zwraca uwagę, że wspólna inicjatywa koncernów pojawiła się w chwili, w której platformy zaczęły być poddawane rosnącej presji związanej ze zwalczaniem fałszywych wiadomości na temat koronawirusa, leczenia choroby Covid-19 i szczepionek mających przed nią chronić. Treści tego typu w zmasowany sposób zaczęły pojawiać się na wiodących platformach internetowych - przypomina serwis.

Twitter i Facebook w związku z tym problemem podjęły już decyzję o blokowaniu szkodliwych treści na temat koronawirusa i zapowiedziały, że będą zwiększały widoczność materiałów publikowanych przez organy rządowe w wynikach wyszukiwania na swoich platformach. Koncern Google z kolei zapowiedział stworzenie czynnego całą dobę centrum reagowania kryzysowego związanego z epidemią koronawirusa, którego zadaniem będzie zwalczanie dezinformacji i usuwanie fałszywych treści z wyników wysziukiwania w usługach cyfrowych firmy, w tym w wyszukiwarce internetowej i na platformie YouTube. Centrum Google'a ma również promować oficjalne informacje na temat pandemii i leczenia Covid-19.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdziła, że fala fałszywych wiadomości na temat koronawirusa to "infodemia". Business Insider podaje, że obecnie branża internetowa przechodzi test reagowania kryzysowego, który wykaże, czy istotnie jest zdolna do powstrzymania rozprzestrzeniania się dezinformacji. Według danych z usługi Newsguard, które cytuje serwis, w pierwszych dniach marca strony internetowe publikujące fałszywe informacje na temat wirusa miały wskaźniki zaangażowania w mediach społecznościowych 142-krotnie większe, niż materiały publikowane przez WHO i amerykańskie centra na rzecz kontroli i przeciwdziałania chorobom w ujęciu wspólnym (dane za okres ostatnich 90 dni).