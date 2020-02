Wizz Air odwołuje znaczną liczbę rejsów do Włoch

Wizz Air o zmianie w harmonogramie lotów poinformował w komunikacie przesłanym PAP w czwartek. Przewoźnik zdecydował odwołać znaczną liczbę rejsów na określonych trasach do Włoch między 11 marca a 2 kwietnia. Dotychczasowa częstość ma zostać przywrócona po 2 kwietnia.

Powodem decyzji Wizz Aira jest malejące zainteresowanie połączeniami na włoskich trasach po wybuchu epidemii koronawirusa. Całkowitą przepustowość zmniejszono o 60 proc. Liczbę przelotów na poszczególnych trasach zmniejszono do maksymalnie dwóch tygodniowo.

Przewoźnik poinformował, że rezerwacje automatycznie zmieniane są na połączenia na innej trasie w możliwie najszybszym terminie. Pasażerowie zostaną powiadomieni o tym nie później niż 14 dni przed pierwotną datą lotu.

"Klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie Wizzair.com lub w aplikacji mobilnej linii lotniczej, otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji na konto Wizz Air" - podał przewoźnik.

Wizz Airem do Włoch można latać z Warszawy (do Mediolanu, Bolonii, Rzymu, Turynu, Katanii, Werony, Bari i Neapolu), z Krakowa (do Bari, Rzymu, Mediolanu i Katanii), z Katowic (do Rzymu i Katanii), z Gdańska (do Mediolanu) i z Wrocławia (do Bari). Częstość na wszystkich tych trasach została ograniczona.