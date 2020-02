Woda poszukiwanym towarem w Rio de Janeiro

Do źródła pod szczytem liczącego 713 metrów Corcovado, które stanowi część naturalnego parku w południowej części Rio, wędrują co dzień pieszo specjalnie wytyczonymi szlakami, autobusami (uruchomiono dodatkowe kursy) lub kolejką szynową tysiące ludzi, aby napełnić czystą wodą kanistry i butle.

Ta, która płynie z kranów w północnej części metropolii oraz na fawelach, osiedlach najbiedniejszych mieszkańców miasta na zboczach wzgórz, jest mętna, gliniasta, ma fatalny zapach i pojawiają się w niej glony - pisze z Rio hiszpańska agencja EFE. Następuje także wzrost liczby zachorowani spowodowanych spożywaniem skażonej wody.

Chociaż władze Rio zapewniają, że woda z miejskiej sieci wodociągowej jest "zdatna do picia", ma ona fatalny smak i zapach detergentów, a często również kolor gliny, który przybiera po każdej ulewie. Przez cały miesiąc trwały ostatnio demonstracje i protesty uliczne ludności Rio przeciwko zaniedbaniom władz miejskich, które dopuściły do tej sytuacji.

Co gorsza w wodzie płynącej z kranów zaczęły pojawiać się algi, które pochodzą - jak ustalono - ze stacji uzdatniania wody Guandu pod Rio de Janeiro. Oznacza to, że w rzeczywistości stacja nie funkcjonuje, a do sieci miejskiej może płynąć woda wprost z rzeki o tej nazwie, która zaopatruje 75 proc. ludności metropolii.

Na ulicach przygotowującego się do karnawału Rio de Janeiro, na który ściągają turyści z całego świata i który znany jest z tanecznych popisów szkół samby brazylijskiej na słynnym sambodromie, rozkwita handel czystą wodą. Cena jednego galona wody pitnej, która stała się w metropolii liczącej 8,5 mln mieszkańców bardzo poszukiwanym towarem, dochodzi do 30 brazylijskich reali, to jest do 7 dolarów.