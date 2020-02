Wojciechowski: Kolejny budżet kluczowy dla przyszłości europejskiego rolnictwa

- Czy w Pana opinii dodatkowe obciążenia związane z ochroną klimatu, czy gospodarką obiegu zamkniętego nakładane na firmy europejskie, w tym mleczarskie, wpłynie na realną konkurencyjność europejskiego mleczarstwa i sektora rolno-spożywczego na rynkach światowych?

Wraz z przyjęciem pewnych zobowiązań związanych z europejskim Zielonym Ładem, rzeczywiście wzrastają obciążenia rolników, jak i firm przetwórczych. W związku z tym musi być także możliwość zwiększonej pomocy dla tego sektora. Dlatego tak ważny jest dobry budżet na Wspólną Politykę Rolną. I drugi filar w którym potrzebne są działania wyrównujące rolnikom te koszty, które muszą oni ponosić w związku z Zielonym Ładem czy ze strategią Od Pola do Stołu. Dlatego walczę aby budżet na rolnictwo był większy.

- Jak zatem Pana zdaniem uda się zwiększyć ten budżet?

Muszą się na to zgodzić Państwa członkowskie. Trzeba je do tego przekonać. To nie jest już decyzja Komisji. Z resztą Komisja nigdy nie ma decydującego głosu nt. wysokości budżetu. Mamy teraz na stole pewne propozycje, które zostały złożone przez poprzednią Komisje w 2018 roku. Wówczas z ramienia Polski komisarzem była jeszcze Pani Bieńkowska. I teraz wszystko jest przedmiotem debaty między Parlamentem, Komisją a państwami członkowskimi. Ale to państwa mają decydujący głos. Ja gorąco namawiam do tego, żeby państwa zgodziły się na zwiększenie budżetu rolnego.

- Podczas inauguracji Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin powiedział Pan, że rolnictwo w UE przestawia się na zdrowe zasady i zrobi Pan wszystko, aby rolnictwo europejskie przestało być taśmą produkcyjną. Jak tego dokonać, gdy w ubóstwie żyje ok. 5 proc. mieszkańców UE – czy najuboższych będzie stać na żywność?

Ja mówiłem, że rolnictwo nie może być traktowane jak taśma produkcyjna. Nie może obowiązywać zasada, że produkujemy jak najwięcej, przy jak najmniejszych kosztach i aby osiągnąć jak największe zyski. Rolnictwo ma misje do wykonania, czyli w pierwszym rzędzie produkcyjną – rolnictwo zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe. Produkuje żywność aby jej wszystkim starczyło. Ale oprócz tego ma też misję w zakresie zrównoważonego rozwoju. To takie rolnictwo, które nie zniszczy środowiska, będzie o nie dbać. To rolnictwo ma również utrzymać pewną równowagę terytorialną – nie możemy sobie pozwolić aby w Europie przejść na system farm liczących dobie po wiele tysięcy hektarów. Chcemy aby ludzie mieszkali i żyli na wsi, aby mogli tam zajmować się rolnictwem. Model rolnictwa europejskiego jest i powinien być w przyszłości oparty na małych i średnich gospodarstwach. Oczywiście jest także miejsce dla dużych czy wielkich gospodarstw, ale nie mogą one wyeliminować tych mniejszych.