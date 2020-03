Wojciechowski: koronawirus może utrudnić promocję produktów rolnych z UE w Azji

"Ryzyko związane z nowym koronawirusem dotyczy wszystkich sektorów gospodarki. Obserwujemy sytuację. Dla rolnictwa europejskiego, także dla polskiego rolnika, bardzo ważne są rynki azjatyckie. Istotne jest to, jak szybko uda się tę sytuację opanować. Jeżeli będzie to trwało dłużej, to oczywiście utrudni to nasze kontakty i promocję naszych towarów. Mamy obawy - jasne, że tak. Obserwujemy sytuację bardzo intensywnie" - powiedział PAP Wojciechowski.

Dodał, że jeżeli będzie taka konieczność, wprowadzone zostaną różne środki zaradcze. Przyznał, że jednym z obowiązków komisarza jest promocja rolnictwa europejskiego na rynkach światowych.

"Mam w planach w drugiej połowie roku misję promocyjną do Wietnamu, Singapuru oraz do Chin. Mam nadzieję, że ta sytuacja z epidemią nie pokrzyżuje tych planów, gdyż rolnicy na pewno mogliby na tym dużo zyskać. Taka promocja jest bardzo potrzebna rolnictwu europejskiemu, a także polskiemu" - wskazał komisarz UE.

Wojciechowski uczestniczył w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w konferencji "Perspektywy dla polskiego rolnictwa".

Epidemia koronawirusa Covid-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, rozpoczęła się w grudniu ub. r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. Sprzedawano tam m.in. dzikie zwierzęta, od których najprawdopodobniej pochodzi wirus.

Koronawirus rozprzestrzenił się na ok. 50 krajów, w których odnotowano dotąd 88 przypadków śmiertelnych, w tym najwięcej w Iranie, we Włoszech, w Korei Południowej i w Japonii. W sumie na świecie zakażonych jest ponad 83 tys. ludzi.