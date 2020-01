Wojciechowski: w budżecie UE musi być więcej pieniędzy na rolnictwo

"Moje wyzwanie polityczne to by rolnictwo europejskie, w tym rolnictwo polskie miało silniejszy budżet. Pozwoli to nam na konkretną pomoc dla rolników" - zadeklarował Wojciechowski przy okazji otwarcia polskiego pawilonu na targach rolno-spożywczych Zielony Tydzień (Gruene Woche) w stolicy RFN.

Dopytywany o wyrównanie dopłat dla polskich rolników, by osiągnęły poziom wsparcia z Europy Zachodniej, odparł: "By mówić o bardziej sprawiedliwym podziale budżetu unijnego, musimy mieć w tym budżecie więcej pieniędzy. Taka jest kolejność moich działań politycznych, które tutaj intensywnie prowadzę. Jest coraz więcej zrozumienia dla tej sprawy i mam nadzieję, że decyzje budżetowe, które zapadną w drugiej połowie roku, będzie można z przyjemnością zakomunikować polskim rolnikom i rolnikom z całej Europy".

Wojciechowski dostrzegał coraz większe zrozumienie dla potrzeb rolnictwa we Wspólnocie.

"Krok po kroku zbliżamy się do rozstrzygnięć budżetowych, które będą korzystniejsze, niż to się na początku zapowiadało. Zrozumienie dla zwiększonych potrzeb rolnictwa jest coraz silniejsze w Unii Europejskiej" - powiedział.

Wśród wyzwań, przed którymi stoją unijni rolnicy, komisarz wymienił m.in. Europejski Zielony Ład, czyli plan szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen doprowadzenia UE do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Poważnym zagrożeniem jest też zdaniem Wojciechowskiego rozprzestrzenianie się epidemii afrykańskiego pomoru świń.

W dniu otwarcia targów Gruene Woche w całych Niemczech trwają masowe protesty, w których tysiące rolników krążą ciągnikami po centrach miast. Domagają się oni zmiany polityki rządu RFN, który ich zdaniem wprowadza zbyt wyśrubowane normy ochrony środowiska. Komentując manifestacje, Wojciechowski zapewnił, że rozumie postulaty niemieckich rolników.

"Cała moja działalność to obrona rolników, to reprezentowanie rolników w Europie. Moim zadaniem jest uczynienie wszystkiego, żeby rolnictwo europejskie było bardziej przyjazne dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt, a polityka rolna - bardziej przyjazna dla rolników. Jestem w kontakcie z niemieckimi rolnikami. (…) Musimy znaleźć odpowiedź na postulaty nie tylko rolników niemieckich, ale wszystkich rolników w Europie, bo są zaniepokojeni o swoją przyszłość i mają powody do niepokoju" - skonstatował komisarz UE.