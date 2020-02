Wojciechowski: WPR powinna mieć odpowiedni budżet

"Dziś w Warszawie miałem okazję podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudzie za bardzo silne wsparcie Wspólnej Polityki Rolnej i jej budżetu" - powiedział na briefingu Wojciechowski po spotkaniu prezydenta z ministrami rolnictwa z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Dodał, że kilka dni temu takie wsparcie otrzymał m.in. od prezydenta Francji.

Wspólna Polityka Rolna to jest polityka służąca bezpieczeństwu całej Europy, ona powinna być silna i sprawiedliwa, a to oznacza odpowiedni dla niej budżet - zaznaczył komisarz. Jak zauważył, obecnie trwa dyskusja nad wieloletnim budżetem Unii Europejskiej, jest ona trudna, także jeżeli chodzi o rolnictwo.

Wojciechowski zaznaczył, że choć wspólna polityka rolna jest jedna, ale poszczególne regiony i kraje mają specyficzne problemy. "Ostatnio dużo się mówi, że drogą do osiągnięcia zrównoważonego rolnictwa jest tzw. rolnictwo precyzyjne, podobnie jest z WPR, potrzebujemy bardzo precyzyjnej polityki rolnej, która uwzględnia potrzeby tych poszczególnych krajów" - powiedział komisarz.

"Te szczególne potrzeby to m.in. Zielony Ład, który nakłada na rolników zwiększone obowiązki i wyzwania, ale te wyzwania muszą być sprawiedliwie rozłożone" - stwierdził. Zwrócił uwagę, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej zachowały bardziej zrównoważone rolnictwo i mają wielkie szanse, w związku z "zielonym ładem", być liderami tych przemian, tj. prowadzenia rolnictwa w sposób zrównoważony zgodnie z wymogami środowiska, ochrony klimatu czy dobrostanu zwierząt.

Podkreślił, że w 2020 r. zdecyduje się przyszłość rolnictwa europejskiego na 7 lat, a może na dłużej, bo stworzenie silnych podstaw rozwoju rolnictwa będzie miało znaczenie w kolejnych latach. Dodał, że KE pracuje nad długofalową wizją rozwoju obszarów wiejskich do 2040, a nawet 2050 r.

"Jestem wdzięczny za polskie wsparcie dla silnej Wspólnej Polityki Rolnej i jej budżetu (...) Chciałbym, abyśmy w ten okres 2021-2027 weszli z silnym budżetem i jasnym przekazem dla rolników, by wiedzieli co ich czeka, jakim wyzwaniom mają sprostać, jaką pomoc otrzymają i żeby to była pomoc adekwatna do ich potrzeb" - powiedział Wojciechowski.