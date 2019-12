Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspiera Polaków powracających z zagranicy

Jak poinformował WUP projekt skierowany jest do osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy wróciły z zagranicy albo planują powrót, skończyły 30 lat, są, albo zostaną mieszkańcami województwa pomorskiego i przebywały za granicą przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy w jednym lub łącznie w kilku wymienionych państwach: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania.

Aby móc skorzystać z działań projektu trzeba być jednocześnie osobą pozostającą bez pracy, która znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, ze względu na: osiągnięcie wieku 50 lat i więcej; bycie kobietą; bycie osobą z niepełnosprawnościami; bycie osobą o niskich kwalifikacjach. Z działań projektu mogą też skorzystać reemigranci pozostający bez pracy nienależący do żadnej kategorii ze wskazanych, to jest bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, ale może ich być maksymalnie do 20 proc. spośród wszystkich uczestników projektu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku poinformował, że celem projektu "Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję" jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 reemigrantów. Projekt ma umożliwić im zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych żeby były one dopasowane do aktualnych potrzeb pomorskiego rynku pracy i zgłaszanych przez pracodawców potrzeb.