Wydarzenia społeczne 2019 r.: trzynasta emerytura, poszerzone 500 plus i strajk nauczycieli

STYCZEŃ

1.01. - Od stycznia każda apteka powinna obsługiwać system elektronicznych recept. Wdrożenie e-recepty jest jedną z kluczowych e-usług, stanowiącą element procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce.

7.01. - Rozpoczęły się negocjacje płacowe między stroną rządową a związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i pracowników oświaty. Pod koniec grudnia minister Anna Zalewska skierowała do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r. Zapisano w nim wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia o 5 proc, czyli od 121 do 166 zł brutto. Wszystkie nauczycielskie związki zawodowe uznały, że to za mało. Związek Nauczycielstwa Polskiego domagał się zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Forum Związków Zawodowych żądało zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" domagała się podwyżki o 15 proc. jeszcze w tym roku. W styczniu odbyły się cztery tury spotkań (7, 10, 22 i 31 stycznia). W ramach negocjacji minister Zalewska zaproponowała związkom m.in. przyspieszenie trzeciej z zapowiedzianych w ubiegłym roku 5-procentowych podwyżek oraz wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty "na start" w wysokości 1000 zł.

9.01. - Prezydent Andrzeja Duda podpisał nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Pacjent może za życia wyrazić sprzeciw wobec dostępu bliskich do informacji medycznej o nim po jego śmierci; w sprawach spornych ma decydować sąd.

9.01. - Minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał rozporządzenie w sprawie zakwalifikowania jako świadczenie gwarantowane profilaktycznej mastektomii u pacjentów z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy piersi.

9.01 - Premier odwołał Elżbietę Bojanowską ze stanowiska wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Bojanowska była odpowiedzialna za projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Z projektu wynikało m.in., że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która dopuściła się jej jednorazowo.

10.01. - ZNP wszczęło procedury sporu zbiorowego prowadzące do strajku w oświacie.

11.01. - Wolny Związek Zawodowy "Solidarność - Oświata", należący do Forum Związków Zawodowych, wszczął procedury sporu zbiorowego.