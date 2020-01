Zarządzanie rozproszonym zespołem nie należy do łatwych zadań (wywiad)

Monnari to ponad 170 sklepów na terenie całego kraju, a w nich około 1000 osób personelu sprzedażowego. Ponad 30 pracowników funkcjonuje na co dzień w terenie - należą do nich kierownicy regionów, mikroregionów itp. Jakie wyzwania wiążą się z codziennym zarządzaniem tak rozbudowaną strukturą?

Zarządzanie rozproszonym zespołem nie należy do łatwych zadań. W codziennych działaniach skupiamy się głównie na tym, aby zapewnić naszym klientkom jak najwyższy poziom obsługi, a ten rozpatrujemy bardzo szeroko - począwszy od ogólnie pojętego VMu, a skończywszy na wszystkich operacjach sprzedażowych i około sprzedażowych. Jakość wykonania każdego z drobnych elementów składa się na całość, czyli sprawne działanie sklepu każdego dnia. Skoordynowanie i wyegzekwowanie tej pozornie oczywistej pracy to prawdziwe wyzwanie.

Czy po wdrożeniu cHow codzienna praca stała się łatwiejsza? Jakie główne korzyści wynikające z korzystania z systemu Pan dostrzega?

Codzienne wyzwania oczywiście nie zniknęły - można nawet powiedzieć, że jest ich więcej, bo mamy większą świadomość bieżącej sytuacji. Dzięki wdrożeniu systemu cHow zyskaliśmy przede wszystkim możliwość płynnego monitorowania postępów w realizacji zadań w strukturze sklepu jak i wśród managerów średniego szczebla. Kierownicy regionalni oraz Zarząd zyskali narzędzie do oceny jakości pracy i wykorzystania czasu. Znacząco poprawiliśmy efektywność i jakość pracy. Dokładne sparametryzowanie poszczególnych procesów zasadniczo skróciło czas ich realizacji, a w przypadku niektórych zastąpiliśmy je nowymi, bardziej wydajnymi.

Monnari pracuje z cHow od ponad pół roku. Zlecono przez system niemal 166 tysięcy zadań, a wykonano ponad 90% z nich! W jaki sposób udało się Państwu osiągnąć tak wysoki wskaźnik już w pierwszych miesiącach pracy z nowym dla firmy systemem?

Raporty w cHow stanowią odzwierciedlenie naszego dnia pracy. Firma Zalass Consulting adaptując dla nas system była w 100% otwarta na sugestie i potrzeby. Wspólnie zbudowaliśmy zespół, który opracował model działania pozwalający na osiągnięcie celu. Efektem tej pracy jest obecny kształt cHow.