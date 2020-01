Złoty może nieco się osłabić wobec euro; rentowności polskich SPW spadną

Złoty będzie się osłabiać wobec euro i w najbliższym czasie dojdzie do poziomu 4,2550 – uważają ekonomiści. Ich zdaniem istotny, wynoszący ok. 20 pb, wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych z ostatnich trzech dni wydaje się wygasać i można spodziewać się spadków – do ok. 2,13 proc. w segmencie długu 10-letniego.