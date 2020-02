Złoty może się stabilizować; rentowności SPW pójdą lekko w dół

"Spodziewam się, że potencjał do osłabienia złotego wobec euro w najbliższych dniach nie będzie duży. Nie widzimy ryzyka, żeby nasz rynek miał doświadczyć masowego odpływu kapitału, a kurs EUR/PLN nie powinien przekraczać poziomów 4,30-4,31. Pod koniec wtorkowych notowań widzimy, że rynek już stabilizuje się przy 4,29 i co prawda nie odpowiada on poziomowi równowagi w dłuższym terminie, ale w najbliższych dniach może się na nim utrzymywać" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista TMS Brokers Konrad Białas.

RYNEK DŁUGU

Podczas wtorkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego kontynuowane były poniedziałkowe spadki rentowności, przy czym ich skala była dużo mniejsza - krzywa przesunęła się o około 2 pb w dół.

"Sytuacja na rentownościach krajowych obligacji jest dynamiczna. Na rynkach bazowych widoczne są oczekiwania wobec banków centralnych co do luzowania polityki monetarnej. W Niemczech rentowności spadają, co pomimo braku oczekiwań na obniżki stóp procentowych w Polsce, przekłada się również na naszą krzywą dochodowości. Presja na spadki rentowności może jeszcze potrwać, a w najbliższym czasie dochodowość krajowych 10-latek może spaść o kolejne 3-4 pb" - powiedział Białas.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,355 proc. (-2,2 pb), a niemieckich -0,501 proc. (-2 pb)