Złoty może utrzymać kurs w okolicy 4,25 za euro; rentowności mogą rosnąć

"W ostatnich dniach EUR/PLN dotarł do dość istotnego wsparcia na poziomie 4,25, które jest dolnym ograniczeniem kanału trendu bocznego, w którym para walut znajduje się od połowy 2018 r. Myślę, że do końca roku to ograniczenie nie zostanie przebite i do końca roku kurs powinien pozostać w okolicach 4,25 ze względu na dość dobre globalne nastroje" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Banku Marcin Sulewski.

Sulewski również w dłuższym terminie nie spodziewa się trwałego zejścia EUR/PLN poniżej 4,25 ze względu na czynniki krajowe i globalne.

"W kolejnych miesiącach wskaźniki makroekonomiczne mogą pokazywać, że spowolnienie gospodarcze jest kontynuowane. Ponadto kwestie kredytów frankowych nadal będą ograniczały potencjał do aprecjacji złotego. Za granicą zaś czynnikiem ryzyka pozostaje brexit. Gdy zostanie on w styczniu przegłosowany, Wielka Brytania będzie miała niewiele czasu na nawiązanie z Unią Europejską umowy handlowej. Może się zatem okazać, że w momencie wyjścia UK z UE wiele ważnych kwestii nie będzie uregulowanych" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas czwartkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności rosły na całej długości krzywej.

"W środę i w czwartek rentowności na świecie wyraźnie rosną. Czynnikiem, który mógł to zainicjować były dobre dane z USA, między innymi o rynku nieruchomości. W kraju rentowności wybiły się górą ponad poziom 2,01 proc. i kontynuowały wzrost do przejściowo 2,08 proc. w ciągu dnia. W kolejnych dniach ruch w górę może być kontynuowany, a dochodowość 10-latek może sięgnąć 2,1 proc. choć z końcem roku wahania mogą być mniejsze ze względu na mniejszą aktywność inwestorów" - powiedział Sulewski.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,936 proc., a niemieckich -0,218 proc.