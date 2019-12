ZUS podsumował rok e-zwolnień lekarskich

Sąd dał ZUS broń do walki z wyłudzającymi zasiłki

Jak poinformował rzecznik opolskiego ZUS, w województwie opolskim zaświadczenia o niezdolności do pracy wystawiają trzy tysiące lekarzy. Aż 99,9 proc. wystawianych zwolnień ma postać elektroniczną.

"W pierwszym roku obowiązkowych e-zwolnień, opolscy lekarze i inne uprawnione osoby wystawiły 587,8 tysięcy elektronicznych zaświadczeń o niezdolności pracy. Od grudnia 2018 roku do końca listopada tego roku do placówek ZUS w naszym regionie wpłynęło zaledwie 600 zwolnień papierowych. Każde rozpatrywaliśmy indywidualnie, tak by nikt z naszych klientów nie był z tego tytułu poszkodowany i na czas otrzymał na przykład zasiłek chorobowy" - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze tylko w szczególnych przypadkach mogą wystawiać papierowe zwolnienia lekarskie, wykorzystując wcześniej przygotowany wydruk z systemu elektronicznego, np. w razie braku prądu lub internetu albo podczas nieprzewidzianych domowych wizyt, gdy nie będą mieli przy sobie żadnego urządzenia mobilnego. W tej sytuacji lekarze będą mieli trzy dni na wprowadzenie tego zaświadczenia do systemu elektronicznego.

Jak informuje rzecznik opolskiego ZUS, w skali kraju najwięcej zwolnień wystawiono w dużych miastach. Około miliona e-zwolnień zanotowano w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, Krakowie czy Łodzi. Ponad dwa miliony elektronicznych zaświadczeń wystawiono w warszawskich oddziałach. Od 1 grudnia 2018 roku do końca listopada 2019 wystawiono w Polsce 25,1 mln elektronicznych zwolnień lekarskich.