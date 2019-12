Makarony z niejednej mąki

W ostatnich latach spożycie makaronów w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie. Z szacunków analityków Banku BNP Paribas wynika, że przeciętny mieszkaniec Polski konsumuje ok. 5,6 kg makaronów rocznie, z czego ok. 1 kg makaronów rocznie spożywa w restauracjach. Co istotne, coraz częściej konsumenci sięgają po makarony powstałe z innych mąk niż pszeniczna. Czy może stanowić to zagrożenie dla makaronów "tradycyjnych“?