1 lutego Dzień bez oleju palmowego. Wiele organizacji wzywa do bojkotu wytwarzanego w tropikach oleju

Zainaugurowany w 2016 r. Dzień bez oleju palmowego jest obchodzony w sobotę m.in. w Polsce, na Słowacji, w Belgii, Turcji i Australii. Jego inicjatorem była czeska organizacja Palm Oil Watch International, która od kilku lat wzywa do bojkotu wytwarzanego w tropikach oleju.

Palm Oil Watch Intl. argumentuje, że produkcja oleju powoduje większe straty dla środowiska niż w wypadku innych rodzajów tłuszczu. Ale ekolodzy i eksperci w Indonezji i Malezji przekonują, że zakaz konsumpcji nie jest rozwiązaniem.

Annisa Rahmawati, pracująca w Dżakarcie działaczka organizacji Greenpeace, podkreśla w rozmowie z PAP, że europejski Palm Oil Watch International jest w Indonezji nieznany. Jak mówi, jej organizacja nie nawołuje do zakazu konsumpcji tego oleju, bo sprawa jest złożona.

Indonezja i Malezja wytwarzają łącznie ok. 85 proc. światowej produkcji oleju palmowego, a jego globalny rynek, na którym ważnymi producentami są też Tajlandia, Nigeria i Kolumbia, jest wart 60 mld USD. W samej Indonezji branża zatrudnia bezpośrednio 4,2 mln osób.

Wśród ekspertów do spraw zrównoważonego rozwoju panuje zgoda, że produkujące olej palmowy plantacje są źródłem wielu problemów. Wśród nich wymienia się m.in. postępującą deforestację, powtarzające się pożary, a także zanikanie rzadkich gatunków zwierząt, w tym - zagrożonej populacji orangutanów, nie mówiąc już o nagminnym naruszaniu praw pracowniczych.

W ostatnich latach Indonezja mierzyła się z trudnymi do opanowania pożarami lasów torfowych na wyspach Borneo i Sumatra, co skutkowało wystąpieniem smogu w całym regionie. Przyczyną tych pożarów - oprócz suszy - było wypalanie drzew pod nowe plantacje oleju palmowego. Ich areał wzrósł w Indonezji z 5 mln hektarów w 2004 do 12,4 mln hektarów w 2019 roku.

"Należy zakazać ich dalszej ekspansji, a zwłaszcza wykorzystywania do tego terenów łatwopalnych torfowisk. Zamiast powiększania areału zalecamy zwiększanie produktywności mniejszych, rodzinnych gospodarstw i lepszą ich kontrolę" - powiedziała PAP Annisa Rahmawati.

Może w tym pomóc większa transparentność - dodała. W 2017 roku indonezyjski Sąd Najwyższy nakazał tamtejszemu rządowi udostępnić dane o podmiotach, które uzyskały koncesje na produkcję oleju. Dzięki temu obywatele wiedzieliby, kto dokładnie jest odpowiedzialny za konkretne plantacje, ale Dżakarta dotąd nie udostępniła tych informacji. W sąsiedniej Malezji proces ten został uwieńczony sukcesem i dane o producentach są jawne.