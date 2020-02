Ardanowski o Platformie Żywnościowej: Tworzymy polski MATIF

Już w marcu rusza Platforma Żywnościowa Sellfood, czyli giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi.



26 lutego w siedzibie GPW o założeniach Platformy mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

- Chcemy zachęcić rolników do organizowania się i wzmocnienia swojej pozycji na rynku poprzez oferowanie większych partii zestandaryzowanego produktu. Obiecałem, że ruszymy na zbiorach z 2019 roku i to czynimy. Okres rozruchu potrwa do żniw 2020 r. - dodał.

Minister przekonywał, że poziom cen transakcyjnych notowanych na Platformie Żywnościowej będzie wskazaniem dla wszystkich obracających zbożem nie tylko na giełdzie, ale i lokalnie.

- Pozwoli to na określenie jakie są akceptowane ceny w danej porze roku, żeby chronić rolników przed złodziejami, oszustami czy pośrednikami korzystającymi na niewiedzy i braku rozeznania rynkowego rolników - dodał.

Na początek Platforma Sellfood obejmie tzw. transakcje spotowe na pszenicy, a w dalszej perspektywie także transakcje terminowe. Rozszerzeniu ma także ulec zakres notowanych produktów.

- Realizujemy projekt, o którym marzyło wielu. Jest to nowoczesne narzędzie, którego w Polsce i w tej części Europy brakowało. Obserwujemy jak funkcjonuje giełda w Chicago czy francuski MATIF. Zaczynamy skromniej, ale w sposób dobrze zorganizowany i tylko od potrzeb rynkowych będzie zależała skala obrotu Platformy - dodał.

Platforma Żywnościowa uporządkuje rynek

Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych wskazał, że transakcje na Platformie pokażą gdzie na rynku i w całym łańcuchu znajduje się największa marża.

- Platforma będzie pełnić funkcję informacyjną i uporządkuje rynek. Zaczynamy od transakcji spotowych, ale w planach mamy także aukcje kupna i kontrakty terminowe, a także wchodzenie na kolejne rynki wystandaryzowanych produktów rolnych, jak rzepak, kukurydza, cukier, mleko w proszku, koncentrat jabłkowy. Platforma została przygotowana tak, aby rozwijać ją o kolejne produkty i budować skalę. Jest to pożądany projekt nie tylko dla grup rolników, którzy będą z niego korzystać, ale także dla całego rynku - dodał.