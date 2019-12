Eksperci: Raport na temat kasz nie wpłynie na decyzje zakupowe konsumentów

- Raport Fundacji Konsumentów nie zaszkodzi producentom kasz w dłuższej perspektywie. A już na pewno nie wpłynie on na decyzje zakupowe przeciętnego Kowalskiego i jego kulinarne przyzwyczajenia. (...) Przeciętny Kowalski jest przyzwyczajony do wszechobecnej chemii, ze wszystkich stron słyszy, że wszystko jest rakotwórcze. Informacja o glifosacie, nawet jeśli do niego dotrze, nie zostanie z nim na dłużej - mówią w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Ewelina Radowicz, CEO, Head of Public Relations i Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.