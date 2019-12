Feerum: KUKE ubezpieczy należności z tytułu dwóch kontraktów ukraińskich o wartości 34,9 mln euro

Feerum, wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce działający także na rynkach eksportowych, podpisał dziś z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) umowę dotyczącą ubezpieczenia należności z tytułu dwóch kontraktów ukraińskich o łącznej wartości 34,9 mln euro (ok. 149 mln zł) zawartych 20 grudnia bieżącego roku oraz kontraktu o wartości 3,1 mln euro (ok. 13,3 mln zł) zawartego przez Spółkę z tym samym kontrahentem 16 października tego roku. To kolejna umowa z KUKE dotycząca ubezpieczenia kontraktów realizowanych przez Feerum na rynku ukraińskim.