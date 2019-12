Food Rentgen odpowiada dostawcy kaszy gryczanej do sieci Lidl

20 listopada FoodRentgen i Fundacja Konsumentów opublikowały raport z wynikami badań kasz gryczanych z polskich sklepów na obecność glifosatu - kontrowersyjnego herbicydu, który może być używany do suszenia zbóż.

Sześć z dziesięciu kasz gryczanych znanych marek dostępnych w dużych sieciach handlowych w całej Polsce przeszło pozytywnie badanie laboratoryjne na obecność pozostałości glifosatu. (czytaj więcej)

Wyniki raportu skłoniły sieć Lidl do wycofania partii zakwestionowanej kaszy. (czytaj więcej) Spośród czterech firm, których produkty wypadły najgorzej w badaniu publicznie do sprawy odniosły się firmy Sonko i Janex. Zainteresowanych sprawą odsyłamy do naszych licznych publikacji na ten temat (czytaj więcej)

28 listopada swoje oświadczenie wydała firma Janex, producent kaszy gryczanej dostarczanej do Lidl Polska. Firma krytycznie odniosła się do tez raportu Fundacji Konsumentów zarzucając autorom badania m.in. brak oceny ryzyka oraz wytypowanie tylko kilku producentów oraz kilku rodzajów kasz. (czytaj więcej)

3 grudnia autorzy badania opublikowali swoją odpowiedź. Jak informują, wyniki badań przed upublicznieniem są przekazywane poszczególnym producentom.

- Zanim jednak przekażemy komukolwiek złą informację (o przekroczeniach ponad obowiązujące normy NDP) piszemy do każdego producenta, u którego zaistniało przekroczenie. Wzywamy do naprawy, ale tak naprawdę zapraszamy do rozmowy. Chcemy usłyszeć jakie zamierza podjąć działania oraz co chciałby powiedzieć konsumentom. Tylko nieliczni nam odpowiadają - czytamy w oświadczeniu.