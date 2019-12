Food Rentgen odpowiada PSOR: Raport na temat kasz trafił w potrzeby konsumentów

20 listopada FoodRentgen i Fundacja Konsumentów opublikowały raport z wynikami badań kasz gryczanych z polskich sklepów na obecność glifosatu - kontrowersyjnego herbicydu, który może być używany do suszenia zbóż.

Sześć z dziesięciu kasz gryczanych znanych marek dostępnych w dużych sieciach handlowych w całej Polsce przeszło pozytywnie badanie laboratoryjne na obecność pozostałości glifosatu. (czytaj więcej)

Wyniki raportu skłoniły sieć Lidl do wycofania partii zakwestionowanej kaszy. (czytaj więcej) Spośród czterech firm, których produkty wypadły najgorzej w badaniu, jedynie Sonko publicznie odniosło się do sprawy. (czytaj więcej)

Twórcy raportu postanowili odnieść się do stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, które zarzuciło autorom opracowania m.in. brak rzetelności i wywołanie strachu wśród konsumentów. (czytaj więcej).

Organizatorzy badania - Fundacja Konsumentów i Program FoodRentgen - podkreślają, że działają w imieniu i na rzecz szeroko pojętego konsumenta, a Raport jest kontynuacją dobrej tradycji testów konsumenckich, które są dość powszechne w Europie Zachodniej praktycznie od lat 60 ubiegłego stulecia, a w Polsce, z różnych powodów, nigdy nie miały możliwości zaistnieć na szerszą skalę.

- Raport został stworzony przez konsumentów, badania zostały sfinansowane ze środków konsumentów i patrząc na masową reakcję tej grupy widać, że precyzyjnie trafił w ich potrzeby. To, co PSOR nazywa wywoływaniem strachu wśród konsumentów, my zdefiniowalibyśmy jako budzenie świadomości konsumenckiej oraz dostarczenie tak oczekiwanej transparentności informacji produktów spożywczych. Tego typu rankingi pozwalają konsumentom cieszyć się wolnością wyboru produktów, które w ich mniemaniu są najlepsze dla nich i ich rodzin. Raport nie dyskryminuje żadnej grupy konsumentów, bo przykładowo konsument wierzący w zbawienną moc glifosatu może bez przeszkód wybrać produkt o jego najwyższym stężeniu - czytamy w komunikacie.