Grupa Makarony Polskie: konsumenci szukają produktów gotowych do spożycia

W 2019 roku Zenon Daniłowski mówił odnośnie marek Makarony Polskie oraz Stoczek, że chcą zbliżyć się do pozycji lidera w swoich segmentach. Zapytaliśmy prezesa, jaka jest obecnie pozycja wspomnianych marek w poszczególnych kategoriach?

– Chcemy być B brandem i znaleźć się na stopniach podium. Nasze produkty pod marką Makarony Polskie mają lojalnych konsumentów. Jest to produkt wytworzony ze specjalnej mieszanki krajowych pszenic, wzbogaconej dodatkiem mąk z pszenic twardych, bo taki smak i teksturę preferuje polski konsument. W brandzie Makarony Polskie rozwijamy także linie gniazd i krajanek z dodatkiem jaj. Są smaczne i po ugotowaniu bardzo dobrze komponują się z sosami lub jako dodatek do zup (szczególnie do rosołu). Sprzedaż naszych makaronów rdr. wzrosła o milion złotych, a mam nadzieję, że 2021 rok będzie dużo lepszy – stwierdził prezes.

– Z kolei jeśli chodzi o Stoczek, to jest generalny problem dla producentów dań gotowych w słoikach i puszkach, ponieważ kurczy się grupa odbiorców tego rodzaju produktów. Są to zazwyczaj osoby oderwane od rodziny, jak np. budowlańcy czy kierowcy. A w środowiskach osób prowadzących osiadły tryb życia tego typu dania gotowe nie są zbyt popularne. Dlatego jak już wspominałem, będziemy iść w rozwój So food, czyli dań gotowych na tackach. Będzie to pełny obiad konserwowany w procesie termicznym, bez dodatków chemicznych, zamknięty techniką podobną do wekowania. Taki obiad będzie można sobie szybko przygotować. Będą trzy rodzaje obiadów do wyboru. Kuchnie świata: indyjska, libańska, meksykańska. Drugi rodzaj to wege i trzeci: kuchnia polska. Będzie 8 dań, z czego część jest już dostępna, a w lutym pojawią się kolejne. Spowoduje to, że np. niektóre z dotychczasowych dań w słoiku zostaną przeniesione na tacki. W strategii rozwoju Stoczek Natura skoncentrujemy się na produktach nowoczesnych, bo analiza rynku pokazuje, że konsumenci szukają produktów convenience, które są gotowe do spożycia – dodał.

