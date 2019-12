Jak zareagował rynek na raport o glifosacie w kaszach gryczanych?

Sieć sklepów Lidl zadeklarowała, że wycofała ze sprzedaży partię produktu, w którym badania laboratoryjne wykazały przekroczenia glifosatu i oświadczyła, że poprosiła o stanowisko w tej sprawie swojego dostawcę. Trzy firmy przesłały do organizatorów badań - programu społecznego FoodRentgen i Fundacji Konsumentów oświadczenia, jednak tylko jedno z nich odnosi się do kasz gryczanych, dwa pozostałe komentują kwestię składu kasz jaglanych, na których temat przygotowywany jest kolejny raport. Wszystkie trzy natomiast zapewniają, że z testów przeprowadzonych na ich zlecenie wynika, że produkty są wolne od pozostałości tego herbicydu. Głos zabrało też Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), zrzeszające producentów pestycydów i środków ochrony roślin, które zarzuciło organizatorom badania brak rzetelności, wywoływanie strachu wśród konsumentów, podważanie zaufania do całego systemu kontroli żywności. – Raport został przygotowany przez organizacje reprezentujące interesy konsumentów, badania zostały sfinansowane przez samych konsumentów oraz ze środków Programu PROO i patrząc na masową reakcję konsumentów widać, że trafił w potrzeby – mówi Marcin Galicki z FoodRentgen. – Trudno zgodzić się z tym, że dostarczanie rzetelnej informacji i budzenie świadomości konsumenckiej jest straszeniem - dodaje.

– Narracja przyjęta przez PSOR wygląda na nic więcej niż obronę interesów producentów pestycydów i środków ochrony roślin, nie znajduje też odzwierciedlenia w faktach – mówi Paweł Rokicki, prezes Fundacji Konsumentów.

Dodaje, że działania programu uzupełniają system kontroli żywności o Społeczną Zaufaną Stronę Trzecią, która to dostarcza konsumentom, organom kontrolnym, a także producentom dodatkowych informacji.

– Chcemy mobilizować producentów do stałej poprawy jakości ich produktów. Dzięki czemu system może być jeszcze skuteczniejszy, co w konsekwencji będzie prowadziło do wzrostu zaufania do systemu ze strony konsumentów. Ponadto, wszelkie badania są wykonywane w laboratoriach stanowiących integralną część tego systemu – mówi Marcin Galicki.

– Myślę, że raport spełnił swój podstawowy cel, jakim było dostarczenie konsumentom w Polsce niezależnych, transparentnych informacji o produktach spożywczych, w tym wypadku kaszach gryczanych – mówi Galicki.