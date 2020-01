Kernel wyemitował niemal 2,1 mln akcji w ramach planu motywacyjnego

View this post on Instagram

Dziękujemy za 2019 i liczymy na więcej 🍾🍾🍾 . #sylwestra #sylwester #sylwester2019 #sylwestra2019 #newyear #newyeareve #newyear2020 #nowyrok #szczesliwegonowegoroku #2020 #dziekujemy #portalspozywczy #bestnine2019